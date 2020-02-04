Жители дома на Алексеевке с конца 2019 из-за ЧП живут без газа: когда им обещают возобновить газоснабжение

Баз газа жители дома по улице Крымской уже больше месяца. Газовики прекратили подачу топлива еще в декабре из-за трагедии. Тогда в одной из квартир угорела целая семья. Погибли два человека - мужчина и двухлетний мальчик. Пострадала беременная женщина, которую медикам удалось спасти. Жители пятиэтажки говорят: обещали снова подать газ в течение нескольких дней. Однако ситуация не изменилась до сих пор.

Татьяна, жительница дома по улице Крымcкой

На подъездах появилось объявление, написано от руки, что «Уважаемые абоненты улицы Крымская, 6-а , в связи с аварийной ситуацией - утечка газа на задвижке, (т.е это по причине горгаза), газ отключен до 18 декабря, пуск газа будет производиться 19 декабря с 10 до 17, просьба: уходя из дома перекрыть газовые краны».

Еду жильцы дома готовят с помощью электроприборов, так же греют воду, чтобы помыться. И прогнозируют: без газа счета за электроэнергию им придут с космическими суммами. Кроме того, из-за большой нагрузки на сети переживают по поводу собственной безопасности.

Анна, жительница дома по улице Крымcкой

Так как у нас газовая колонка, то и, соответственно, горячей воды тоже нет, и так в большинстве квартир в этом доме приходится пользоваться электроприборами, что значительно увеличивает нагрузку на проводку

Люди рассказывают, что в течение месяца, привлекая специалистов, проверяли работу дымоходов и вентиляционных каналов. И уверяют - все недостатки, о которых им сообщили специалисты, устранили.

Анна Криворучко, жительница дома по улице Крымской

Жильцы своими силами нарушения все устранили, пригласили обратно службу для проверки проверка, повторная была проведена, все акты выданы, все одобрено, все исправно, все работает, можно обратно газ подключать. С этими же актами мы обращались опять-таки в горгаз, и ответа от них не поступило до сих пор

Не дождавшись положительной реакции газовиков, жители пятиэтажки пошли в администрацию района. Там ответили - решение ситуации зависит именно от потребителей и председателя жилищного кооператива.

Николай Белоцерковский, замглавы администрации Шевченковского района по вопросам ЖКХ

Що стосується відновлення газопостачання, то для того, щоб Харківміськгаз вам поновив газопостачання, необхідно договір на обслуговування ваших внутрішньодомових систем.

В свою очередь, председатель жилищного кооператива отмечает, что он и другие жители дома стали заложниками бюрократической процедуры. Предоставили газовикам все необходимые документы, но решение проблемы с места не сдвинулось.

Игорь Полтавец, председатель кооперативного дома по улице Крымской

Они снимают с себя всяческую ответственность и перекладывают на нас. Но мы не имеем возможности брать на себя эту ответственность. Потому что у нас нет ни удостоверения, ни разрешения, ни лицензии. Как мы можем отвечать за газовое хозяйство? Это должен кто-то делать

Между тем, в газовой компании подчеркивают: готовы идти на контакт с потребителями и решать больной вопрос. Подчеркивают, что никаких актов об исправности систем от председателя кооператива не получали. И отсутствие этих документов - пока главная причина, почему голубое топливо специалисты в здание не подают. По закону не имеют права.

Марина Зубова, нач. управления внешних коммуникаций ПАО "Харьковгоргаз"

На сегодняшний день в Харьковгоргаз не предоставлены акты о пригодности дымовых и вентиляционных каналов балансодержателем данного дома. Как только устранят все нарушения, так газоснабжение будет возобновлено

О необходимости проверок и предоставления документов жителей дома предупреждали неоднократно, добавляют в газовой службе. Когда все условия жильцы дома выполнят, говорят в компании, газоснабжение смогут восстановить.