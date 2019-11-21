Ледяные батареи и сырость в комнатах: жители дома в центре города мерзнут без отопления

Из-за невыносимого холода в квартире, который с приходом первых ощутимых морозов стал еще более невыносимый, Лидия вместе с маленьким сыном никак не могут выздороветь после бронхита. На гору лекарств женщина потратила уже более тысячи гривен. Однако, из-за холодного ветра, который задувает в квартиру, ребенок постоянно болеет, рассказывает женщина. В последнее время мальчик ложится спать в теплой одежде и шапке.

Лидия Косова, проживает в доме по ул. Девичья, 14

Все одеяла, что есть в доме, все одеяла, всё… Обогревателем особо не спасаешься, он пересушивает воздух, а мебель, стены он не нагревает. Мебель, стены, постель - оно все остается холодным. Поэтому выздороветь - проблематично

Дмитрий Коновалов также живет в доме по улице Девичья, 14. Рассказывает, такого отопительного сезона, когда на улице минус шесть, а в квартире холодные батареи себе не мог и представить. Тепло сюда еще даже не подключали. Поэтому на сегодняшний день все еще не ясно, когда в доме станет тепло.

Дмитрий Коновалов, проживает в доме по ул. Девичья, 14

Дело в том, что не понятного, когда. На звонки, ну, бывает люди попадаются адекватные, но часто бывает неприятно слышать, что говорят в трубке телефона. Поэтому ничего не объясняют - никто ничего не знает. То есть ремонтные работы проводятся, но конкретно никто даже не говорит, какие поломки происходят

Пока коммунальщики, как уверяют в теплосетях, ремонтируют магистрали, в доме постоянно работают обогреватели и включены газовые конфорки, рассказывает Ольга Ситницкая. Но и это уже не помогает - столбик термометра в квартире не поднимается выше 12 градусов. В теплосетях, тем временем, каждый раз уверяют, что бригада только выехала, однако увидеть это не всегда удается, говорит женщина.

Ольга Ситницкая, проживает в доме по ул. Девичья, 14

Вчера не ​​было никого. Мы фотографировали в субботу, в воскресенье, ну, они выкопали в субботу и на этом все закончилось. Ну, мы ходили туда смотрели, там никого не было. Мы звоним каждый день, ничего нам не обещают, нас послали на вторник записаться к Андрееву, на следующий вторник записаться к Андрееву, директору теплосетей ...

Такой же ответ дали в теплосетях и сегодня. А после конкретного вопроса, когда дадут отопление в квартиры и устранят дефект - вообще бросили трубку.

“Мы хотим узнать, когда нам включат отопление по улице Девичьей, 14. - Сегодня будут выполнятся, едут. Поехала бригада к Девичьей. - А когда нам отопление включат? - Я говорю, как они устранят дефекты ...

Действительно недалеко от дома сегодня после обеда работали коммунальщики с техникой.

Из-за дефекта теплосетей и отсутствия отопления в аудиториях отменили занятия и в северном корпусе ХНУ имени Каразина. Однако окончательное решение оставили за каждым факультетом. Полина уходит из ВУЗа домой, ведь из-за невыносимого холода остаться на второй паре не может.

Полина, студентка факультета компьютерных наук

Ректор рекомендовал отменить, но деканат сказал, что идете на пару. Есть еще факультеты продолжили занятия и, как бы, мы в том числе, но есть допустим ФЭФ, у которых отменили

В администрации учебного заведения сообщили, что сделали все возможное для обеспечения здания теплом. Однако из-за отсутствия теплоносителя от КП «ХТС» вынуждены извиняться перед студентами и отменять занятия.