Жители домов в центре Харькова уже 11 дней живут без воды: когда коммунальщики планируют восстановить водоснабжение

Василий живет на Нетеченском бульваре уже 30 лет. Мужчина рассказывает, что здоровье уже подводит: перенес три инсульта, даже ходить тяжело. Но пенсионеру приходится каждое утро преодолевать нелегкий путь, чтобы добыть воду.

Василий, местный житель

Мыться негде. Ношу воду, когда ведром ношу. Ну, сколько я могу принести, когда меня водит туда-сюда, понимаете.

Уже одиннадцать дней все дома здесь без воды. Жителям приходится ходить к ближайшей колонке, которая находится аж на соседней улице. Говорят, что это неудобно, ведь необходимо тратить время и ходить к ней по несколько раз. Чтобы воды хватило хотя бы на приготовление пищи, приходится набирать несколько баклажек сразу.

Сложнее всего пенсионерам, ведь много наносить воды они не могут, а помогать некому.

Марина признается, что с нетерпением ждет, когда появится вода, и она, наконец, сможет принять душ.

Марина, местная жительница

И водовозки, которые должны нас обеспечивать водой, они приехали один раз и вчера второй раз, когда я сказала, что приедет ваш канал снимать сюжет, ночью вчера еще раз приехали. За 11 дней два раза приехали.

Люди пытались выяснить, почему так долго нет воды. Звонили в "Харьковводоканал", там им сообщили, что продолжаются ремонтные работы, и после их завершения все будет восстановлению. Аварии тут случаются часто, говорят местные жители, но раньше воду не отключали на такое длительное время.

Марта, местная жительница

Ну, «15-62» я звонила в горисполком, сказали, заявку вашу приняли, все. Ну, все приезжают, ковыряются, ну, толку никакого.

Заместитель директора коммунального предприятия "Харьковводоканал" Николай Завада сообщил, что на улице была повреждена магистральная труба. Чтобы в будущем избежать аварий, решили заменить изношенные трубы. Ремонтные работы затянулись из-за того, что на участке опасно и сложно работать. Но уже в понедельник планируют закончить замену труб и восстановить водоснабжение. А пока что пообещал подвозить жителям воду.