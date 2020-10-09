Жители домов в центре Харькова уже 11 дней живут без воды: когда коммунальщики планируют восстановить водоснабжение

09 октября 2020 г. 19:09
Автор: Елена Клименко
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Василий живет на Нетеченском бульваре уже 30 лет.  Мужчина рассказывает, что здоровье уже подводит: перенес три инсульта, даже ходить тяжело.  Но пенсионеру приходится каждое утро преодолевать нелегкий путь, чтобы добыть воду.

Василий, местный житель

Мыться негде. Ношу воду, когда ведром ношу. Ну, сколько я могу принести, когда меня водит туда-сюда, понимаете.

Уже одиннадцать дней все дома здесь без воды.  Жителям приходится ходить к ближайшей колонке, которая находится аж на соседней улице.  Говорят, что это неудобно, ведь необходимо тратить время и ходить к ней по несколько раз.  Чтобы воды хватило хотя бы на приготовление пищи, приходится набирать несколько баклажек сразу. 

Сложнее всего пенсионерам, ведь много наносить воды они не могут, а помогать некому. 

Марина признается, что с нетерпением ждет, когда появится вода, и она, наконец, сможет принять душ.

Марина, местная жительница

И водовозки, которые должны нас обеспечивать водой, они приехали один раз и вчера второй раз, когда я сказала, что приедет ваш канал снимать сюжет, ночью вчера еще раз приехали. За 11 дней два раза приехали.

Люди пытались выяснить, почему так долго нет воды.  Звонили в "Харьковводоканал", там им сообщили, что продолжаются ремонтные работы, и после их завершения все будет восстановлению.  Аварии тут случаются часто, говорят местные жители, но раньше воду не отключали на такое длительное время.

Марта, местная жительница

Ну, «15-62» я звонила в горисполком, сказали, заявку вашу приняли, все. Ну, все приезжают, ковыряются, ну, толку никакого.

Заместитель директора коммунального предприятия "Харьковводоканал" Николай Завада сообщил, что на улице была повреждена магистральная труба. Чтобы в будущем избежать аварий, решили заменить изношенные трубы.  Ремонтные работы затянулись из-за того, что на участке опасно и сложно работать.  Но уже в понедельник планируют закончить замену труб и восстановить водоснабжение.  А пока что пообещал подвозить жителям воду.

 

Видео: 

Жители домов в центре Харькова уже 11 дней живут без воды - 09.10.2020

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