Жители двух домов на Салтовке несколько лет не могут поделить одну дорогу

Андрей Пустовар рассказывает: новостройку по адресу Героев Труда, 32-Г пять лет назад город не мог сдать в эксплуатацию. Ведь застройщик не предусмотрел наличие подъездных дорог к ней. Тогда жильцы дома напротив, в котором, собственно, и живет Андрей, согласились помочь с этой проблемой.

Андрей Пустовар, житель дома по ул. Героев Труда, 32А:

Когда жители вышли и попросили нас сделать там им пожарный выезд к нашему пожарному объезду дома, ну, как бы вошли в положение, согласились. Они после этого взяли зеленую зону забетонировали, поставили себе шлагбаум незаконно.

Жители дома, которые предоставили такую возможность, говорят: временное пользование дорогой соседи превратили в постоянное. Более того, ее часть они сейчас асфальтируют. Такая активность, говорят, для дороги, которая не является внутриквартальной, а объездной для пожарного въезда - разрушает их дом. Потому что она не приспособлена для постоянного пользования - достаточна узкая и слишком близко проходит с домом.

Евгений, житель дома по ул. Героев Труда, 32А:

Дорога была, как мне объясняли, не предназначена, то есть, её пропускная способность. Из-за нагрузок прогибают люки, нарушаются коммуникации, у нас проблема дома из-за того, что растрескивается асфальт - постоянно подтопления, когда идут снега, идут ливни.

Галина, житель дома по ул. Героев Труда, 32А:

Она близко к нашему дому, у нас всевозможные проблемы. Спать реально невозможно, потому что мусороуборочная машина приезжает. Им удобно - да, хороший замечательный дом, но пусть они себе благоустраивают дорогу там, где она должна быть.

Местные говорят, с вопросом, являются ли такие действия законными, обращались уже во все инстанции. На что получили ответ - никаких разрешений от органов местной власти ни на установление шлагбаума, ни забора и уничтожения зеленой зоны - предоставлено не было.

Виктория, житель дома по ул. Героев Труда, 32А:

У нас есть официальный вот Департамента территориальногo контроля, о том, что на землю документы не оформлены, то есть это не частная собственность. Собственность города земля, и шлагбаум вне закона.

Вместе с тем, люди добавляют, ситуацию соседей понимают, но пусть те обустроят дорогу, которой пользуются - усилят ее и сделают внутриквартальной. В это же время в производственном кооперативе, который занимается обслуживанием новостройки по улице Героев Труда 32Г, говорят, при проведении работ ничего не нарушали, никаких самовольных действий не было, а все работы согласованны в горсовете. Добавляют: дом был сдан в эксплуатацию застройщиком в ненадлежащем состоянии, а шлагбаум мешает тем, кто раньше ставил машины возле их дома.

Эти дома «новострои», которые у нас в нашем дворе ставят машины. А мы только хотим, чтоб стоянку расширили и не заезжали машины с вторых дворов.

Марина, житель дома по ул. Героев Труда, 32Г:

Я не против этой парковки, наоборот, она разгрузит немножко проезд и детям будет, где на самокате кататься.

Адыр, житель дома по ул. Героев Труда, 32Г:

Сами жильцы, мы сами решили, сами между собой, документы у нас есть, всё есть. В нашей компании там 2-3 человека, главный, у них всё есть. Документы есть с горсовета, полностью всё есть с разрешением.

Между тем, в пресс-службе городского совета, касательно получения информации, были ли предоставлены разрешения на все упомянутые работы, сразу ответить не смогли, посоветовали прислать информационный запрос.