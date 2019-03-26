Жители Харьковщины просят обезопасить переход пешеходов через окружную в районе Малой Даниловки - петиция

Автомобилисты и жители Малой Даниловки просят чиновников сделать освещенный пешеходный переход или светофор с кнопкой для пешеходов на окружной дороге возле моста-развилки «Харьков-Дергачи».

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Как пишет автор петиции, на данном участке каждый день перебегают четыре полосы движения сотни пешеходов, которых водителям авто совсем не видно в тёмное время суток.

«В этом месте пешеходы не заботятся о своей безопасности, и очень часто случаются аварии с летальным исходом для пешеходов.

Созданный ранее пешеходный переход немного дальше на 100 м от моста-развилки, пешеходы игнорируют и считают бесполезным. Потому что он тоже не освещается в тёмное время суток, и водителю автомобиля в темноте его трудно заметить», - говорится в тексте петиции.

Напомним, год назад инициативная группа жителей Малой Даниловки Дергачевского района организовывала акцию, требуя оборудовать безопасный пешеходный переход после того, как близи данной развилки моста автомобилем насмерть была сбита женщина.

Сбор подписей под петицией стартовал 25 марта.

На данный момент ее подписали более десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей.