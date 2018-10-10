Жители Харьковщины сдают в полицию оружие и боеприпасы

10 октября 2018 г. 11:00
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С начала октября сдавшие в полицию огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, газовые пистолеты и револьверы будут освобождены от уголовной ответственности, предусмотренной ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Месячник добровольной сдачи оружия продлится в Харьковской области до 31 октября.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Харьковском районе в полицию местные жители принесли мелкокалиберный карабин, карабин времен Второй мировой войны, 4 гладкоствольных ружья, газошумовой пистолет и спецсредство для стрельбы резиновыми пулями.

В Богодуховском районе с начала месячника местные жители сдали правоохранителям 9 единиц огнестрельного оружия и 39 патронов различного калибра.

В Валковском районе в полицию принесли нарезной охотничий карабин, газовый пистолет, два гладкоствольных охотничьих ружья, один незарегистрированный армейский карабин «Мосина». Также местные жители сдали правоохранителям два охотничьих патрона и один снаряд времен Второй мировой войны.

Также в Валковском районе полицейские проверили 45 владельцев оружия и составили 2 административных протокола по ст. 192 (нарушение правил перерегистрации оружия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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