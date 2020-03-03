Жители Харьковщины стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями - Лабцентр

В Харьковской области наметилась тенденция роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Об этом сообщают в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным его специалистов, показатель заболеваемости по сумме заболеваний острыми кишечными инфекциями превышает показатель 2019 года на 14,8%.

Так, зарегистрировано 363 случая против 317, зарегистрированных ранее, в том числе сальмонеллезом - на 12,2%, гастроэнтероколитом с установленным возбудителем - на 15,1%, гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем - на 20,7%.

При этом отмечается, что снизилась на 5,6% заболеваемость шигеллезом.

Наибольшее количество заболевших кишечными инфекциями зарегистрировано среди детей в младшей возрастной группе (0-4 года). Оно составляет 62,9% от заболевших детей и 45,7% от общего количества заболевших.

Как отметили в Лабцентре, заболеваемость имела спорадический характер, вспышки острых кишечных инфекций не регистрировались.

У 24,3% больных причиной заболевания стало употребление мясной продукции, у 23,3% - молочной, у 12,6% - яиц.

По медицинским данным, к группе острых кишечных инфекций относятся дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, паратиф и другие кишечные инфекции, вызываемые патогенными и условно-патогенными микроорганизмами и вирусами.

Основными клиническими проявлениями этих заболеваний является повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея, общая слабость.

В организм возбудители острых кишечных инфекций попадают главным образом с инфицированной водой, испорченными и некачественными пищевыми продуктами или контактно-бытовым путем через грязные руки.

Основными причинами заболевания острыми кишечными инфекциями является элементарное несоблюдение правил личной гигиены, технологии приготовления блюд, условий и сроков хранения сырья и готовых блюд, употребление некачественных пищевых продуктов, содержащих в себе возбудитель заболевания и тому подобное.