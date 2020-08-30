Жители Харьковщины вышли на акцию против ромов в их поселке: полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в Балаклейском районе Харьковщины, где жители поселка Андреевка собрались на мирную акцию с целью выражения недовольства действиями цыганских семей, проживающих на территории района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Так, 29 августа у домов ромов собралось около 500 местных жителей поселка. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, которые эвакуировали цыганские семьи из эпицентра конфликта.

В результате происшествия пострадавших не выявлено.

Общественный порядок охраняли около 80 человек Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.

По факту происшествия начато досудебное расследование.

Санкциями статей предполагается до 4 лет лишения свободы.