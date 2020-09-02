Жители Индустриального района сутки будут без воды

02 сентября 2020 г. 11:10
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В части Индустриального района с 8:00 3 сентября до 8:00 4 сентября будет прекращено водоснабжение. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Водоснабжение будет прекращено в части Индустриального района, ограниченной пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/р «Горизонт-1», «Горизонт-2», м/р №759, 759-а, 761, Роганским промузлом.

Подача воды в м/р Шариковый будет осуществляться с пониженным давлением.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь. Телефон для справок: 15-33.

 

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