Жители нескольких районов Харькова вновь вышли на пикет против «Коксохима»

На ужасный запах в определенные часы суток уже несколько лет подряд жалуются жители разных районов Харькова. Однако в последнее время, говорят люди, даже не могут открыть окна в квартирах: выбросы коксового завода стали просто невыносимыми.

В помещениях харьковчане устанавливают приборы для очистки воздуха, но те едва справляются с количеством вредных частиц.

Утром и вечером дышать вообще невозможно, говорят люди, терпеть нет сил, поэтому начали выходить на пикеты.

9 октября снова собрались у входа на территории "Коксохима".

Ольга, местная жительница:

Очень сильный запах во дворе. Окна нельзя открыть. И белые туманы с запахом канализации. Но мы понимаем, что это не канализация. У нас все системы исправны. Я начала искать в интернете, что это. И я наткнулась на эту группу и поняла, что это из-за коксового завода запах. Мы же понимаем, что это смешно всё, что здесь не в штрафах дело, что должно быть изменено производство, должно быть безопасно людям здесь находиться. Вы же чувствуете запах. Жаль, что камера этого не передаёт.

Харьковчане зарегистрировали петицию, в которой требуют от президента Украины прекратить деятельность предприятия. Инициатива набрала уже более 13 000 подписей.

Ее автор, Александр Константинов, утверждает, что производство должно прекратить свою работу в ближайшее время, потому что люди страдают от всевозможных заболеваний.

Александр Константинов, местный житель:

Діти хворіють, у дітей течуть соплі, зараз починаються ще сезонні болячки. Зараз ми маємо найбільший в Україні рівень захворюваності «ковідом». Ми розуміємо, що придушення імунної системи призведе саме до того, що тут буде найбільший рівень смертності.

Государственная экоинспекция в Харьковской области подала иск в суд на коксовый завод с требованием возместить убытки от деятельности предприятия. Их специалисты оценили в более чем 3 миллиона гривен. Еще в конце сентября в экоинспекции отмечали, что завод в нынешних условиях работать не может.

Андрей Малеваный, председатель Государственной экологической инспекции:

На сегодняшний день мы завершаем проверку замеров в рамках уголовного дела, которое имеется, - нарушения и загрязнение атмосферного воздуха. Отобрали пробы, установили, что предприятие на сегодняшний день в соответствии с законодательством не может действовать.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Загрязнение атмосферного воздуха". На заводе следователи провели обыски в рамках уголовного дела. Досудебное расследование продолжается, проводятся экспертизы. Кроме того, следователи опрашивают людей, проживающих рядом с предприятием.

Глава областной администрации Алексей Кучер сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с владельцем предприятия, чтобы обсудить вопрос о работе завода и количеством вредных выбросов, которые происходят каждый день.

Алексей Кучер, губернатор Харьковской области:

Я чекаю на наступному тижні, це понеділок, вівторок, ну максисум, в середу, власника. Ми мабуть, навіть публічно, ми запросимо пресу, будемо обговорювати питання щодо вирішення цієї проблеми. Перше питання, яке я підняв перед власником, що негайно повинен бути звільнений директор. Це питання буде обговорено у вівторок. Це перше, що потрібно зробити - звільнити директора, який не може виконати ті обов"язки, які на нього були покладені вже протягом півроку.

В свою очередь, в прокуратуре говорят, что работа предприятия в дальнейшем будет зависеть от решения суда по делу о загрязнении воздуха, ведь окончательно прекратить деятельность предприятия можно только в случае, если представители Фемиды признают работу "Коксохима" незаконной.