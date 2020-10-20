Жители одного из Харьковских общежитий несколько лет безуспешно борются за приватизацию жилья

Жители общежития по улице Селянской установили за свой счет почтовые ящики, отремонтировали крышу, что протекала, и сделали ремонт в комнатах. Большинство из них живут здесь с десяток лет, некоторые - заселились еще в 90-х, но приватизировать жилье не могут. За это борются с 2017 года. Ранее общежитие находилось на балансе приборостроительного завода имени Шевченко. Сейчас - помещение в ведомстве Министерства образования и науки, балансодержатель - харьковское училище, поэтому комнаты должны сдаваться студентам. Но, говорят люди, студентов здесь видят не часто.

Алексей Власов, житель общежития:

Директриса приняла с техникума, с училищ железнодорожных. А свои, ну, может, 2 человека на 4 этаже, им хватает, представьте сколько, вот такое вот.

Валентина Брюховецкая, жительница общежития:

За те, щоб приватизувати це, нам сказали, що навіть не мрійте про це, цього ніколи не буде. Бо це гуртожиток потрібний для дітей льготного контингенту, хоча дітей один поверх є 4-ий, дітей там немає. Ні однієї людини.

Приватизация жилья и передача здания в коммунальную собственность города могла бы решить сразу несколько их проблем, уверены люди, поскольку сейчас не могут оформить субсидию, установить счетчик или пользоваться лифтом в многоэтажке. А с недавних пор проблем больше. Здание - буквально в двух километрах от коксового завода. Жители общежития отмечают - в последнее время ядовитые выбросы стали невыносимыми. Думали судиться с заводом, но такой возможности нету, опять же - через жилищный вопрос, возмущаются люди.

Александр Константинов, житель общежития:

Подати від себе позов до суду про те, що заподіяно шкоду нашому здоров'ю Харківським коккосвим заводом «Новомед», який останній місяць дуже сильно отруює повітря - будинок знаходиться у півтора кілометрах від кокосового заводу - ми також не можемо. Бо перше питання, яке вам задають: де ви мешкаєте? Ми мешкаєм на Селянській, 25. А хто ви там такі? А виявляється, ми ніхто. Ми квартиронаймачі, тому наслідків та зв’язків не може суд провести і нам буде відмовлено.

В "Региональном центре профессионального образования швейного производства и сферы услуг Харьковской области" от комментариев на камеру отказываются. Но подчеркивают - оснований для передачи здания в коммунальную собственность города и приватизации домов жильцами общежития нет. Директор центра Нина Ткаченко добавляет - здание необходимо для размещения студентов учебного заведения, поэтому не подпадает под необходимые требования действующего закона "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий». Кроме того, отмечает, что квартиросъемщикам необходимо оплатить все долги, чтобы в дальнейшем им предоставлялись коммунальные услуги. Вместе с тем, жители общежития судятся со своими оппонентами, дело рассматривает Октябрьский районный суд Харькова. Между тем, эксперты-юристы говорят, даже через суд вопрос с приватизацией жителям здания по улице Селянской решить будет очень сложно. Безоговорочное право на приватизацию в Украине имеют жители общежитий с определенным правовым статусом, например, для одиноких лиц или семейные. А вот общежития учебных заведений - совершенно другое дело, говорит адвокат Олег Михайлов.

Олег Михайлов, адвокат:

Судова практика говорить про те, що ну немає впевненості, що люди, звернувшись до суду, отримають таку можливість. Сімейні гуртожитки мають більше можливості приватизуватись - як цілі будівлі, так і окремі кімнати. Що стосується гуртожитків, що мають статус для учнів або студентів, то це не просто складно, це зовсім непроста річ, тому що законодавство чітко визначає, що такі гуртожитки пов'язані із тимчасовим перебуванням осіб у цих приміщеннях.

Олег Михайлов советует в подобных ситуациях обращаться к омбудсменам, в частности, к уполномоченному по правам человека или по вопросам образования, а также - в профильные министерства. И уже с привлечением таких специалистов решать проблему путем прямых переговоров между сторонами.