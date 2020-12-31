Жители планеты уже начинают встречать 2021 год

Новый 2021 год под знаком Белого Металлического Быка уже встретили жители Кирибати – экваториального государства, расположенного в центральной части Тихого океана. Там праздник отметили в 12.00 по киевскому времени.

В 1994 году кандидат в президенты этой страны пообещал, что, если выиграет выборы, добьется того, что жители Кирибати первыми встречали Новый Год. Поэтому после выборов страна разделилась на часовые пояса, и теперь в самой восточной части праздник встречают первыми на планете. В целом, праздник можно встретить трижды — на западной, центральной и восточной части островов.

В 12.15 праздник пришел к острову Чатем (Новая Зеландия), который удален от основных островов государства и находится в специальном часовом поясе. И в это время Новый год отметили в Королевстве Тонга в Тихом океане. Вслед за самыми восточными островами в мире Новый год приходит в Новую Зеландию (в 13:00 по киевскому времени) и Антарктиду. После этого Новый год придет в Австралию, там его отпразднуют в 15:00 по киевскому времени.