Жители села на Изюмщине выращивали коноплю: изъяты 34 куста и почти 40 кг нарковеществ

18 сентября 2020 г. 18:35
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Двух жителей села Сухая Каменка Изюмского района Харьковщины 18 сентября правоохранители разоблачили на выращивании наркорастений: у них изъяли  несколько десятков килограмм наркозелья.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе обыска на территории домовладения правоохранители обнаружили 34 куста конопли, а в доме и надворных постройках - почти 40 кг измельченного вещества и «шишек» в сухом состоянии.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. 

В совершении данного преступления полицейские разоблачили 59-летнюю женщину и ее 21-летнего родственника.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. 

 

Видео: 

На Харківщині працівники поліції вилучили у селян близько 40 кг наркозілля

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