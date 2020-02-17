Жители Северной Салтовки останутся без газа и отопления

17 февраля 2020 г. 15:01
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На Северной Салтовке 19 февраля прекратят подачу газа в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщили в Городской диспетчерской службе со ссылкой на АО "Харьковгоргаз", отключение коснется жителей микрорайонов "Северный - 4" и "Северный - 5".

Газа не будет с 10.00 до 16.00. Кроме того, прекратится газоснабжение котельных КП "Харьковские тепловые сети" микрорайонов "Северный - 3", "Северный - 4" и "Северный - 5". Также на указанное время можно будет снижено давление газа жителям микрорайона "Северный - 3".

 

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