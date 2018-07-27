Залитый подвал или забитые трубы? Жители всего дома на Салтовке страдают от неприятного запаха

Жители дома, расположенного на проспекте Юбилейный, 69 больше не могут терпеть бездействие коммунальных служб. Люди жалуются, что уже семь лет терпят сильный запах, идущий из подвала многоэтажки. Фундамент, говорят жители, посажен низко, поэтому этот дом страдает, как от дождей, которые все время подтапливают почву, так и от технических неисправностей канализационных труб.

Елена Скрипай, жительница дома

У нас залитие подвала канализационными отходами, и очень большой запах из подвала, и постоянно у нас не высыхает. Представитель жека не могла зайти в подвал в сапогах, потому что туда невозможно зайти. Там и коты, и собаки разлагаются, комаров уйма – к дому подойти практически невозможно, и оно у нас практически не высыхает.

Коммунальные службы время от времени приезжают и откачивают воду. Они реагируют, но жителям от этого жить лучше не становится. Проблема остается. Ольга с детьми живет на пятом этаже, однако даже в ее квартире и на лестничной площадке стоит неприятный запах.

Ольга Студенева, жительница дома

Это просто глобальная катастрофа у нас, честное слово. Подвалы заливаются, вода из-за дома течет прямо в подвалы к нам. В подвалах нереально воды. Они приехали, выкачали и уехали. А вонь, а вот это всё… Сказали: «подвалы рушатся» - это ж дом может обрушиться! Как?! Ну, вот как можно жить?! По всему подъезду, по всему стояку – везде, везде! С детьми невозможно гулять. У меня дети рыгают от этого… Ну, это мыслимо вообще?!

А вот пенсионерке Надежде приходится часто стирать белье и одежду. Она говорит, что уж она знает, что у них за проблема, и как ее решить, и искренне не понимает, почему это так сложно для коммунальщиков.

Надежда Бондаренко, жительница дома

Повисит два дня, и опять стираем – его одеть невозможно. Я сегодня вот перестирую, того шо запах оттуда идет, и оно покрывается этим. Походят-походят вокруг и уходят. Воду откачивают периодически – я ничего не скажу. А там вот проблема, я её знаю даже. У нас между моим подъездом и вот этим канализационная труба она ниже лежит, понимаете?! Её надо поднять. Мы сколько говорим - никто не обращает внимания.

В 33-м участке Жилкомсервиса, который занимается этим домом, уверяют, что никаких технических проблем с канализацией там нет. Начальница отделения Наталья Запорожская говорит, что проблема кроется в человеческом факторе. Она по этому адресу часто отправляет аварийные службы, которые прочищают канализацию и откачивают воду. И аварийщики там находят в трубах посторонние отходы. А при прошлом выезде и совсем вытащили полотенце из трубы. Именно поэтому и получается затопление, уверяет Запорожская.