Жительница Песочина родила мальчика прямо в "скорой" по дороге в роддом

02 июля 2020 г. 13:25
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Сегодня ночью харьковские медики, прибывшие на срочный вызов, приняли роды у пациентки прямо в автомобиле скорой помощи.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 01:24 в службу ЭМП поступил вызов в пгт Песочин по поводу начавшихся  родов у местной жительницы.

Во время транспортировки в роддом у беременной начался II период родов. Автомобиль сразу остановили, бригада ЭМП начала оказывать роженице акушерскую помощь.

«Благодаря слаженной работе и скоординированным действиям бригады ЭМП №806, беременная родила мальчика, весом 2600 гр. и с ростом 49 см, 8 баллов по шкале Апгар», - рассказали В Центре скорой помощи.

После оказания акушерской помощи роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в Харьковский областной перинатальный центр.

 

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