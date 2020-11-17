Жительницу Харькова подозревают в создании борделя

17 ноября 2020 г. 13:53
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В Харькове правоохранители подозревают женщину в создании и содержании борделя и вовлечении других женщин в занятие проституцией.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, ей сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2020 года подозреваемая создала и содержала место разврата на территории Новобаварского района Харькова. 

Кроме того, она, пользуясь уязвимым состоянием других женщин, втягивала их в занятие проституцией, .

На данный момент правоохранители установили 13 эпизодов преступной деятельности злоумышленницы.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

 

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