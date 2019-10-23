Жительницу Харьковщины подозревают в мошенничестве при получении соцпомощи

Правоохранители подозревают 43-летнюю жительницу Харьковщины в незаконном получении соцпомощи.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, при подаче документов на получение государственной помощи семьям с детьми женщина скрыла, что получает доход за арендную плату за земельный участок, и несколько лет получала материальную помощь от государства.

Своими действиями женщина нанесла ущерб государству в лице Управления социальной защиты населения на сумму более 275000 гривен.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Материалы досудебного расследования направлены в суд. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.