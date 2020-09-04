Жителя Балаклейщины подозревают в изнасиловании 11-летней девочки

Жителя Балаклейщины подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
3 сентября в 16:25 в Балаклейский отдел полиции поступило сообщение о совершении сексуального насилия в отношении 11-летней девочки.
Полицейские установили, что 34-летний житель села Гусаровка в собственном доме в июне-июле 2019 года изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.
Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование).
За содеянное ранее судимому мужчине грозит до 15 лет заключения.
Сейчас задержанный находится под стражей, ему избрали меру пресечения.