Жителя Балаклейщины подозревают в изнасиловании 11-летней девочки

Жителя Балаклейщины подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

3 сентября в 16:25 в Балаклейский отдел полиции поступило сообщение о совершении сексуального насилия в отношении 11-летней девочки.

Полицейские установили, что 34-летний житель села Гусаровка в собственном доме в июне-июле 2019 года изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование).

За содеянное ранее судимому мужчине грозит до 15 лет заключения.

Сейчас задержанный находится под стражей, ему избрали меру пресечения.