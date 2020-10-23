Жителя Чугуева уличили в хранении наркорастений

Жителя Чугуевского района Харьковщины правоохранители разоблачили в хранении дома наркорастений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские обнаружили около 30 граммов вещества, похожего на каннабис, стебли и листья наркорастения в высушенном состоянии на чердаке домовладения 38-летнего мужчины во время обыска.

Все изъятое направили на экспертное исследование.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.