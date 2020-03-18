Жителя Харьковщины будут судить за переправу нелегалов через границу

18 марта 2020 г. 17:44
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Прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении 39-летнего жителя Дергачевского района Харьковщины, который из корыстных побуждений незаконно переправлял на своем автомобиле нелегалов через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено следствием,  гражданин другой страны, чтобы избежать депортации, пересечь государственную границу без оформления надлежащих документов и попасть в Российскую Федерацию, передал злоумышленнику 500 долларов США за «услугу». 

Получив указанную сумму, злоумышленник спрятал нелегала под вещами и пытался пройти проверку таможенного и паспортного контроля МАПП «Гоптовка» на своем автомобиле марки «Фольксваген».

Однако автомобиль остановили, а злоумышленника задержали сотрудники УСБУ в Черкасской области.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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