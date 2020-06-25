Жителя Харьковщины разоблачили в хранении боеприпасов и наркотиков

В Харьковской области 51-летнего жителя Изюма полицейские разоблачили в хранении боеприпасов и наркотических средств.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе обыска дому злоумышленника правоохранители изъяли 11 ручных противопехотных осколочных гранат «Ф-1» и 5 запалов к ним типа УЗРГМ, артиллерийский снаряд, патроны калибра 7,62 мм.

Кроме того, работники полиции изъяли полимерные пакеты с высушенным наркотическим веществом и 15 кустов конопли, обнаруженные на территории его домовладения.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о задержании правонарушителя на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса и избрании в отношении него меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

После проведения соответствующих экспертиз будет решен вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за хранение наркосредств.