Жителя Харьковщины разыскивает полиция за угон авто

В Харьковской области правоохранители разыскивают 26-летнего жителя пгт Панютино Дениса Федоренко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчину полиция ищет за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Разыскиваемый имеет рост около 170 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы и синие глаза.

Владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого правоохранители просят ее сообщать в Лозовской отдел полиции по адресу: 64602, Харьковская область,. Лозовая, ул. Ярослава Мудрого, д. 7 по тел. 0574590064, 0667606499 или по номеру 102.