 

Жителя Харьковщины разыскивает полиция за угон авто

01 октября 2019 г. 12:50
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В Харьковской области правоохранители разыскивают 26-летнего жителя пгт Панютино Дениса Федоренко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчину полиция ищет за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Разыскиваемый имеет рост около 170 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы и  синие глаза.

Владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого правоохранители  просят ее сообщать в Лозовской отдел полиции по адресу: 64602, Харьковская область,. Лозовая, ул. Ярослава Мудрого, д. 7 по тел. 0574590064, 0667606499 или по номеру 102.

 

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