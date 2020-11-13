Жителя Харьковщины задержали за кражи

27-летнего жителя Харьковщины полицейские разоблачили серийных кражах из домовладений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

С заявлениями о кражах из домов в Балаклейский отдел полиции обратились жители поселка Андреевка.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к кражам причастен ранее судимый 27-летний житель Харьковского района. Злоумышленник проникал в помещения через поврежденные дверные замки и окна. Его добычей становились техника, электрический садовый инвентарь, инструменты, деньги и одежда.

На счету подозреваемого по меньшей мере четыре эпизода преступлений.

По указанным фактам открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, пока правоохранители проверяют его на причастность к аналогичным правонарушений на территории района.

Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.