Жителя Харьковщины задержали за кражи

13 ноября 2020 г. 12:42
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27-летнего жителя Харьковщины полицейские разоблачили серийных кражах из домовладений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

С заявлениями о кражах из домов в Балаклейский отдел полиции обратились жители поселка Андреевка.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к кражам причастен ранее судимый 27-летний  житель Харьковского района. Злоумышленник проникал в помещения через поврежденные дверные замки и окна. Его добычей становились техника, электрический садовый инвентарь, инструменты, деньги и одежда.

На счету подозреваемого по меньшей мере четыре эпизода преступлений.

По указанным фактам открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, пока правоохранители проверяют его на причастность к аналогичным правонарушений на территории района.

Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы. 

 

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