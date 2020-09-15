Жителя Харьковщины задержали за попытку изнасилования 13-летней девочки

На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать малолетнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

11 сентября в полицию поступило заявление от 37-летней женщины. Она сообщила, что у нее дома ее знакомый пытался изнасиловать ее 13-летнюю дочь.

Полицейские, прибывшие на вызов, установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда имущественных преступлений.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.