Жителя Харьковщины задержали за сбыт метадона: изъято 180 таблеток нарковещества

15 ноября 2020 г. 11:28
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На Харьковщине правоохранители нашли у жителя Купянского района 180 таблеток синтетического наркотика - метадона.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

46-летний мужчина сбывал наркосредство во время личной встречи с покупателями. 

Полицейские задержали злоумышленника в подъезде многоэтажного дома в поселке Ковшаровка во время одной из таких встреч.

14 ноября в ходе проведения обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли 18 пластин наркотического вещества общим количеством 180 таблеток, мобильный телефон, сигнальную ракету, а также деньги в сумме 2750 гривен. 

Следователи выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчину отправили в изолятор временного содержания в Харькове. 

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.  

 

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