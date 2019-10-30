Жителя Харьковской области будут судить за хранение наркотиков

30 октября 2019 г. 15:30
1 просмотр

56-летнего жителя села Михайловка Первомайского района разоблачили в хранении наркотиков.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в сентябре текущего года во время осмотра домовладения мужчины правоохранители обнаружили вещество растительного происхождения, внешне похожее на каннабис.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является каннабисом. 

Его масса в пересчете на сухое вещество составила более 300 граммов.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Он раскаялся в содеянном.

29 октября обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.