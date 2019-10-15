 

Жителя Полтавщины отправили в тюрьму за шпионаж для российской ФСБ

15 октября 2019 г. 15:30
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В Полтавской области районный суд Кременчуга приговорил 57-летнего местного жителя, который на протяжении 5 лет собирал и передавал Федеральной службе безопасности Российской Федерации информацию, к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Правоохранители установили, что в июле 2014 года во время отдыха во временно оккупированном Крыму житель Полтавщины установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками ФСБ Российской Федерации.

Как отмечается, задачи иностранной спецслужбы злоумышленник выполнял, имея преступный умысел, направленный на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.

Так, в течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, злоумышленник "сливал" информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

О подозрении в госизмене злоумышленнику было объявлено 18 июля 2019г.

Преступная деятельность злоумышленника была задокументирована военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно со следователями следственного отдела и оперативниками отдела контрразведки УСБУ в Полтавской области.

Как сообщается, свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины обвиняемый признал полностью.

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)".

 

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