Жителя Житомира подозревают в развращении малолетней харьковчанки: мужчину взяли под стражу

39-летнего жителя Житомира подозревают в развращении малолетней жительницы Харьковщины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, злоумышленнику сообщено о подозрении по факту совершения развратных действий в отношении малолетней (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Правоохранители установили, что в июле 2019 мужчина зарегистрировался в социальной сети «Likee» и начал общаться с 11-летней девочкой. Себя мужчина выдавал за 13-летнего подростка.

С помощью мессенджеров злоумышленник вел с девочкой циничную беседу на сексуальные темы, учил ее половым извращениям, а в дальнейшем попросил ее сфотографировать и снять себя на видео себя и отправить ему.

Всего правоохранители задокументировали 7 эпизодов преступной деятельности злоумышленника.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины.

24 ноября постановлением следственного судьи Харьковского районного суда избрана мера в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.