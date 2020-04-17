Жителям Грузии запретили ездить на легковых автомобилях

17 апреля 2020 г. 9:48
Источник: Интерфакс-Украина
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В Грузии с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте, сообщил в четверг на брифинге советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани.

"В стране увеличивается случаи заражения коронавирусом, поэтому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции", - сказал Чиковани.

Он также сообщил о решении обязать граждан с пятницы носить маски в закрытых помещениях.

По данным Минздрава на вечер четверга, в Грузии зафиксированы 340 случаев заражения людей коронавирусом.

 

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