Жителям села на Харьковщине, пострадавшим от масштабного пожара, вручили новые документы

Правоохранители вручили новые паспорта жителям Харьковщины, пострадавшим от масштабных пожаров, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в результате масштабного пожара 2 сентября на территории Двуречанского района, жители 22 домов села Воробьевка остались без крова, имущества и документов. Пламя полностью уничтожило их дома.

Правоохранители восстановили документы 6 жителям села Горобьевка в максимально сжатые сроки.

11 сентября паспорта нового образца получила первая семья, имущество которой полностью сгорело в огне.

"Миграционная служба сразу подключилась к работе по восстановлению утраченных документов. Обычно эта процедура занимает около двух недель. Но мы сделали все возможное, чтобы завершить ее в кратчайшие сроки", – отметил представитель областного управления миграционной службы в Харьковской области Гага Кикнадзе.

В полиции Купянщины, в свою очередь, заверили жителей района, что правоохранители и далее будут оказывать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается, чтобы пострадавшие от пожара люди смогли как можно скорее вернуться к привычной жизни.