Животных в Харьковском зоопарке перевели в зимние помещения

Как сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка, помещения, в которые были перемещены питомцы из летних вольеров, соответствуют всем требованиям для зимовки животных.

Отмечается, что помещения для зимовки зверей и птиц утеплили, а где необходимо, заменили окна, сделали ремонт кровель.

В частности, укрепили металлические конструкции в отделе копытных животных, реконструировали внутренние бассейны для птиц, увеличили бассейн для бегемота путем демонтажа перегородки, которая разделяла его на две части.

Хищники уже оценили новые деревянные домики-укрытия в открытых вольерах, копытные – новые навесы, а медведи – запасы сена и соломы для комфортного зимнего сна.

Домики и навесы с теплыми подстилками из соломы и опилок особенно важны для животных, которые остаются в открытых вольерах и в зимнее время. Морозы для них не страшны, а в домике или под навесом они могут укрыться от непогоды.

Это гривистые бараны, олени, косули, верблюды, лошади Пржевальского, рыси, волки, тигры. И даже африканский лев, который в теплые зимы не хочет заходить в зимнее помещение, а предпочитает находиться на улице.

Его примеру следуют и теплолюбивые канны, которые также выходят на снег. Кроме того, практически все животные днем гуляют.

Продолжительность прогулок зависит от температуры воздуха и размеров животного. Например, такие крупные животные, как бегемот и слоны, медленно теряют тепло, поэтому могут долго находиться на улице в холодное время года.

Не только сотрудники зоопарка готовились к зиме, обустраивая теплые вольеры и обеспечивая усиленный рацион (в процентном соотношении объем корма увеличился примерно на 15-20%). Готовились к зиме и сами животные.

Особенно хорошо видно, как «утеплились» олени. У них появился густой красивый подшерсток, который помогает согреться в холода.

Облегчит сохранение тепла и накопленный за лето подкожный жир. Более густая шерсть выросла и у верблюдов. Она не продувается даже при очень сильном ветре и не пропускает холод в морозы.

Свои биологические механизмы запускают и медведи, готовясь к зимнему сну. Изменились их вкусовые пристрастия, произошла перестройка обмена веществ в организме, накопились подкожные запасы жира, которых должно хватить на всю зиму.