"Жизнь черных имеет значение" - всю Америку охватили протесты

В пятницу в нескольких городах США люди снова вышли на акции протестов. Массовые акции начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного в Миннеаполисе. Об этом пишет "Голос Америки".

Так, акции переросли в беспорядки. В частности, в Атланте, штат Джорджия, перед зданием телекомпании CNN протестующие сожгли флаг США, подожгли автомобиль и разбили несколько окон. Один полицейский получил травму.

Мужчина с флагом движения "Жизнь черных имеет значение" забрался на три огромные буквы CNN, стоящие перед входом, другие оставили на буквах различные надписи. Власти Атланты называют протесты "хаосом" и призывают людей разойтись по домам.

В калифорнийском городе Сан-Хосе протестующие перекрыли часть шоссе, уничтожили несколько автомобилей и забрасывали полицейских бутылками и камнями.

В центре Хьюстона, штат Техас, прошла демонстрация под лозунгами "Прекратить жестокость полиции" и "Жизнь черных имеет значение". Полиция арестовала женщину, которая, по неподтвержденным данным, достала огнестрельное оружие.

В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому, который на некоторое время был переведен в режим локдауна, а потом двинулись к Капитолию. CNN пишет , что несколько человек были арестованы после того, как протестующие бросили камни в полицейский участок Шарлотт-Мекленбург и его сотрудников.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота полицейские задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, один из офицеров применил удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов. Офицера полиции, который участвовал в задержании умершего, арестовали. После этого в США начались массовые протесты. Протестующие громили машины и били стекла магазинов, город захлестнули массовые беспорядки, на улицы вышла полиция, ранения получили около 10 человек. Позже в Миннеаполисе ввели чрезвычайную ситуацию, в город вошла Нацгвардия, минимум 70 человек задержали.