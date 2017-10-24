Жизнь и здоровье важнее популярности в соцсетях. Энергетики рассказали школьникам об опасности экстремальных "сэлфи"

24 октября 2017 г. 19:59
Автор: Лариса Говина
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Экстремальное фото возле электроопор или трансформаторных подстанций и, как следствие, - поражение током. Дети в разных точках мира все чаще получают серьезные травмы после желания сделать опасное фото ради популярности в социальных сетях. Из-за распространения «сэлфимании» харьковские энергетики решили уделить особое внимание именно этой теме во время встреч со школьниками.

 

Алла Колобова, специалист  АК "Харьковоблэнерго":

 

Підлітки намагаються зробити якийсь екстремальний знімок, викласти в інтернеті та набрати багато "лайків", але діти не замислюються над тим, що якесь банальне фото може їх запросто погубити і гонитва за вдалими кадрами в оточенні енергооб'єктів може привести до сумних наслідків.

 

 

Знакомство со специальными предупреждающими знаками и рассказы об опасности энергообъектов проходить в игровом формате, еще один специальный блок занятий – оказание первой помощи после удара током.

 

 

 

Если мы видим такие знаки, мы эти объекты обходим стороной. Не ходим туда ни сами, и предупреждаем своих друзей, что сюда ходить опасно.

 

 

 

От себя, кладешь палку, если есть сухая деревянная палка, обязательно все сухое, и спасаем человека.

 

 

Главная цель уроков, рассказывают энергетики, обратить внимание на то насколько опасным может быть использование электроприборов или  нахождение около энергетических объектов. И объяснить ребенку – ценность жизни и здоровья гораздо важнее признания сверстников после публикации экстремального сэлфи. Дети рассказывают – после урока уже сделали выводы.

 

 

Я розумію, що не варто робити екстремальні знімки, ризикувати життям і здоров'ям.

 

 

 

Мені сподобався урок і я зрозумів, що є багато небезпеки які можуть нашкодити моєму здоров'ю.

 

 

 

Было очень круто, Вика показала как спасать, я очень удивилась, я еще ни разу не была на таком крутом уроке.

 

 

Тем временем, энергетики рассказывают, ограничивать доступ к опасным объектам нужно не только детям, но и взрослым , поэтому установка ограждений возле подстанций, вешание замков и постоянное обновление предупреждающих, а также запрещающих знаков – привычная работа.

Видео: 

Энергетики рассказали школьникам об опасности экстремальных "сэлфи" - 24.10.2017

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