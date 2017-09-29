"Жизнь на нуле". В Харькове презентовали работы Ато-шников, созданные на передовой

Где и как было сделано это фото Анатолий Горбенко помнит и сейчас. 2015-й год, Крымское, штаб. Фотографироваться "Бугор" тогда не хотел, смущался своего вида.

Анатолий Горбенко, позывной "Бугор":

Юра фоткать мастер, наскільки я фотогенічний, це не мені вирішувати, бомж бомжом, що там дивиться.

О том, как дал старт проекту "Життя на нулі" Анатолий рассказывает всего в двух словах. К камерам не привык. С "Фотографом", Юрием Величко, воевали в одних окопах. Говорит, жизнь на линии соприкосновения такая же, как на этих фото. Но о ней здесь, на мирной территории, мало кому известно.

Анатолий Горбенко, позывной "Бугор":

Там друге життя. Це взагалі там друге життя. Там якби, звичайно, і смерть і кров, но з другої сторони там по своєму цікаво. там немає сірого. Там є чорне і біле.

О жизни в окопах эта улыбчивая женщина с малышкой на руках знает многое. Ольга с позывным "Рябина" бок о бок воевала с участниками этого арт-проекта. Для каждого там, на передовой, была своя отдушина. Сама Ольга начала писать стихи.

Ольга, позывной "Рябина":

Каждый по-своему. Паша вон рисует, создает свои шедевры. Хотя тоже, мы всегда с него смеялись, потому как, честно говоря, глядя на Пашины картины, не всегда понимаешь, что он в них пытается донести. К

иев потом Яремча. За несколько месяцев из фотовыставки "Життя на нулі" превратилось в полноценный арт-проект. К работам "Фотографа" прибавились стихотворения Максима Кривцова - "Дали" и картины Павла Кулика, написанные в окопах. Их работы организаторы привезли в Харьков. Всего же в проекте 6 участников. Всем искусство помогало выжить на передовой. И сейчас оно позволило им поделиться своими историями.

Инна Ермакова, координатор проекта "Життя на нулі":

Коли вже почав один говорити і ось так от по виставках, по містах, коли ми їздимо і бачимо відгуки, наскільки це важливо, то хлопці інші, дивлячись на це вперше, вони готові вже говорити, вони розповідають своє розуміння, свою історію.

Увидеть искусство, созданное на передовой, можно в центре культуры и искусств. Выставка тут продлится до 10 октября.