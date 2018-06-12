Жизнь на передовой: в Харькове откроют историческую экспозицию, посвященную войне на Донбассе

Изготовлением буржуек, рассказывает волонтер Виталий Савицкий, он и его коллеги решили заняться еще в 2014-м, сразу после начала войны. Вскоре одна из них станет частью экспозиции, посвященной украинско-российской войне. Несколько лет назад она стояла в одном из блиндажей в зоне АТО. Сейчас массовых заказов, рассказывает волонтер, уже нет, а тогда их было столько, что не успевали отвозить буржуйки самостоятельно, отправляли почтой.

Виталий Савицький, волонтер:

Вони зроблені з балона, з підручних засобів, які були, все робилося коли вихідні дні, коли ночами, тому що коли хлопці телефонували, і знайомі, кажуть, не тільки, що холодно, а ми тут дома, а вони захищають нас.

Еще один уникальный экспонат, который передали сегодня военные сотрудникам харьковского Исторического музея – подсвечник, что стоял в часовне 92-й ОМБр. Его, рассказывает капеллан, отец Григорий, смастерил своими силами из гильз.

отец Григорий, штатний капеллан 92-й ОМБр:

У таких польвоих умовах, коли ні з чого було зробити, знаходиш просто гільзи. Ось гільза с кпвт - крупнокаліберний кулемет. 14.5 - діаметр. Це кулемет 7.62. Ось такі гільзи. Просто в порядок приводиш, поставили. Ось це до речі цс 17 гільза. Свічки, які вже згоріли, я їх брав переплавляв. Ставив їх і вони горіли і були як лампадка.

Все подаренные волонтерами и военными экспонаты – от буржуйки и подсвечника до подписанных детьми украинских флагов – станут частью новой большой экспозиции, посвященной боевым действиям на Донбассе. Там установят плакаты с детальными рассказами про переселенцев и бойцов, которые воевали в зоне проведение АТо.а теперь – операции Объединенных сил, а также соорудят блиндаж. Для этого используют ящики из-под боеприпасов, их насобирали больше 20.

Максим Солоп, зав. сектором современной истории:

Навіть через 4 роки після початкуу війни, коли, можна сказати, всі вже до неї звикли, багато населення. Потрібно цю тему підіймати. Оскільки, хто як не люди, хто як не волонтери, допоможуть її закінчити, і тільки разом ми зможемо перемогти.

Полностью завершить создание новой экспозиции в музее планирует в течение 1-2 месяцев.