Жизнь нескольких поколений в общежитии без права на приватизацию. Харьковчане вышли на пикет под стены ХОГА

Возле здания Харьковской облгосадминистрации почти три десятка людей, в руках – плакаты с надписями "Досить відписок" и "Припиніть чиновницький "футбол". Харьковчане рассказывают, вышли на пикет после длительной борьбы за право приватизировать комнаты в общежитии, где проживают больше 20 лет. Еще в 90-х годах эти комнаты выделяли сотрудникам завода имени Шевченко, а также студентам харьковского ПТУ №30. В данный момент общежитие до сих пор студенческое и предназначено для временного проживания в связи с учебой, находится на балансе Министерства образования и науки. Но,в данный момент, говорят люди, большинство жильцов – семьи с детьми и пенсионеры, поэтому требуют изменить тип общежития на семейный, чтобы затем получить возможность приватизировать жилье.

Юлия Степанова, жительница общежития на улице Селянской, 25:

Жителі, мешканці цього гуртожитку проживают здебільшого більше 20 років зі своїми дітьми. У деяких сім'ях у цих дітей вже народилися свої діти, тобто проживають два або і три покоління, і наскільки я пам'ятаю все своє життя, завжди була проблема з любими комунікаціями, все мешканці робили за свій кошт.

Валентина Брюховецкая, жительница общежития на улице Селянской, 25:

Ця боротьба триває з 2003 року. Коли ми подавали в суд, коли ми боролися за прописку, ми подавали в суд, коли суд приняв рішення нас прописати. Поступово ми йшли до цього, нічого не отримали.

Люди рассказывают, неоднократно обращались к местным властям, и в Министерство, но в течение длительного времени ситуация не меняется.

Александр Константинов, житель общежития на улице Селянской, 25:

В этой стране практически все инстанции, которые могли бы нам помочь, могли бы ответить на наши вопросы, мы все дошли до самого верха. Везде результат один и тот же - "Мы не можем вам ничем помочь. Ждите, все будет хорошо".

Тем временем, в Департаменте науки и образования ХОГА рассказывают, о ситуации знают, но отмечают, что этот вопрос решается на уровне Киева. Заместитель директора профильного Департамента Владимир Игнатьев говорит – поднимали вопрос о передаче общежития территориальной громаде и об изменении его типа. А также обращались в Министерство, которое в данный момент является балансодержателем – получили ответ, что пока имущественные вопросы по поводу здания на Селянской, 25 не решены, передавать на местный уровень общежитие не собираются.

Владимир Игнатьев, заместитель директора Департамента науки и образования ХОГА:

Все перебуває на балансі Міністерства науки і освіти, тобто ні Департамент науки і освіти, ні обласна рада, ні тим більше харківська міська рада вирішити це питання не в здатності, тому що майно державне. Питання на рівні департаменту піднімалося, ми його на Міністерство відправляли, але відповідь в тому, що поки не вирішиться питання щодо майна - із функції міністерства передати на місцевий рівень, поки вони нічого передавати не будуть.

В пресс-службе МОН Украины обещают предоставить детальную информацию о ситуации в ближайшее время в ответе на информационный запрос. После принятого в июне этого года Закона «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий», украинцы и члены их семей, в том числе одинокие граждане, смогут приватизировать комнату в общежитии, если: не имеют собственного жилья, не использовали право на бесплатную приватизацию государственного жилого фонда, а также те, которые поселились в общежитие и живут там длительное время. Но при этом приватизировать комнату люди, живущие в общежитиях временного пребывания, не могут. Поэтому, подчеркивают юристы, пока здание находится на балансе МОН, отстоять жилье – действительно серьезная проблема, даже при наличии специального ордера или договора найма.

Роман Чумак, юрист:

Більшість таких кімнат надана працівникам для постійного проживання. Крім того. у них є відповідні документи, яке посвідує їх право на прроживання в таких кімнатах. На сьогоднішній день склалася ситуація, що такий грутожиток знаходиться у відомстві Міністерства освіти, передавати гуртожиток до територіальної громади вони відмовляються. Відповідно, мешканці не можуть реалізувати своє право та приватизувати ті кімнати, в яких вони проживають вже протягом багатьох років.

В качестве выхода из сложной ситуации юристы советуют обращаться в суд. Харьковчане, живущие в здании на улице Селянской. В свою очередь, уже готовят иск и собираются снова выходить на пикеты, пока проблема жителей общежития не будет решена.