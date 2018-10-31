Жизнь после тортика. Или как обернулся "закон бумеранга" для персонажей буллинга в школе №151

Татьяна вместе с мужем воспитывает двоих детей. Диана младшая - ей двенадцать. Кроме общеобразовательной, девочка посещает еще художественную школу и театральный кружок. Проблем с деньгами у родителей нет. Но начиная с пятого класса, они принципиально не посещают родительские собрания и не сдают деньги в благотворительный фонд школы, не потому что не могут финансово, а потому что считают их слишком большими, называют "поборами" и не понимают, почему в художественной школе на подарок учителю собирают, например, по десять гривен, а в обычной по 150.

Татьяна Блинова, мама Дианы Андроновой:

Это нужно было, это сплошь и рядом, в каждой школе, в каждом классе, понимаете мы пожертвовали ребенком, но дело в том, что если бы это не вышло огласки, это бы замялось и все, а так люди, которые боятся, скрывают, сейчас у них есть возможность.

Родители Дианы Андроновой, после инцидента обратились к классному руководителю и директору школы. Последняя сказала, что она в отпуске, вернется и все решат. А классная руководительница вообще не позвонила. Извинений семья Дианы дождалась только через неделю на общем собрании. При этом дети из 6-А класса продолжают травить ребенка.

Диана Андронова, ученица №151 школы города Харьков:

Меня некоторые мальчики просто игнорируют, а некоторые - обзывают.Как? Ну (расстроенно).. Там.. Вчера он, конечно, уже подружился со мной, а вчера он называл меня «продажная шкура». - А ты ему в ответ? - Я не реагировала.

Диана - по словам мамы, категорически отказалась переходить в другую школу и продолжает посещать занятия. А вот в педколлективе изменения произошли, задним числом уволили ту же маму из родительской тройки - Наталью Толяренко, которая не дала торт ребенку, она по совместительству преподавала информатику в их классе. Она от общения отказывается. Просто говорит "без комментариев". Также не вышла на работу классный рукводитель - 6-А класса - в первый учебный день передала заявление об увольнении по собственному желанию. Вместо нее математику теперь преподает у детей директор школы.

Татьяна Караван, директор общеобразовательной школы №151 города Харьков:

Была на замене математики у этого класса сама лично. Атмосфера в классе спокойная, дети работали, Диана у меня даже выходила к доске, как и другие ученики. Я считаю, что сейчас не нужно заострять внимание на конфликте, и он... Я думаю, что тяжело было всем, но не надо разжигать страсти,и ребенок поймет, что была ошибка допущена.

Директор школы, где произошел буллинг получила выговор и ее контракт, скорее всего, продлевать не будут, говорят в управлении образования.Саму ситуацию с тортом никто не прикрывает, начальница называет ее аморальной. Она два часа общалась со всеми родителями, и никто, по ее словам не вступился за Наталью Толяренко, признается Татьяна Пылаева.

Татьяна Пылаева, начальник управления образования Слободского района:

Даже один родитель, когда я начала говорить, он меня не понял, и такой, что вы нас воспитываете, мычто против, чтоб ребенку дать. Я ему говорю, да нет, вы ж рубашку отдадите ребенку, особенно чужому, ведь чужих детей не бывает! Особенно нет чужих детей для учителя. Если человек не может так мыслить, он вообще не имеет право в класс войти. В данном случае она не дала торт своему ребенку, она же педагог тоже, понимаете!

Харьковская журналистка Татьяна Доцяк - начала акцию в соцсети в поддержку Дианы Андроновой. Ее идея, чтобы взрослые люди - певцы, журналисты, военные, спортсмены пришли в школы, встретились с детьми и рассказали свои истории травли.

Татьяна Доцяк, журналистка –блогер: