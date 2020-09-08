Жизнь в "красной зоне": спецрепортаж из Великобурлукского района

"Красная зона" чувствуется уже на въезде в Великобурлукский район. Минимум транспорта, людей на улицах практически нет, а те, что есть - все в масках или респираторах. Жители уверены, что Covid-19 в район привезли студенты или абитуриенты, которые поехали в Харьков поступать, а потом вернулись обратно. Как следствие - вспышка болезни.

Леонид Скидан, житель Великого Бурлука:



Студенты поехали, те отдыхать поехали и все навезли сюда о чем разговор. У нас все было чисто хорошо, а вот когда началось вступительные экзамены, и видать, туда-сюда миграция началась и все это дело, вот и появилось. А вообще не было.

По состоянию на сейчас в Великобурлукском районе заболело 94 человека. У них подтвердили Сovid-19 специалисты областного лабораторного центра. Глава местной райгосадминистрации Василий Сорокин рассказывает, что пока летальных случаев не зафиксировано, но выявляют болезнь в последнее время довольно часто.

Василий Сорокин, глава Великобурлукской РГА:

С начала эпидемии было всего 11 случаев,мы долго держались на этом уровне. За последний месяц пошел большой рост и усложнилось течение заболевания, где-то на 4-5 день появляется воспаление легких, люди вызывают скорую. Их госпитализируют в Волчанскую больницу, такие случаи есть, они каждый день, через день.

Чиновники обратились к жителям района, в частности, к предпринимателям с просьбой закрыть почти все торговые точки. Исключение - аптеки, продуктовые магазины и точки, где продают семена и комбикорм для домашних животных и птицы.

Автостанция - закрыта, приостановили работу 8 автобусов, обычно курсируют районом. Не работают кафе, бары, рестораны и рынок.

Школьники учатся дистанционно. В самом большом лицее Великого Бурлука, куда ходят 600 детей - пусто. Никто из педагогов и школьников пока не заразился Сovid-19, рассказывают в дирекции. В ближайшее время планируют протестировать новую образовательную платформу, которая позволит ученикам не отставать от графика из-за карантина.

Людмила Давыденко, зам. дир. Великобурлукского лицея:

Створити свій сайт, він створений уже, там було розмежування по класах, але зараз хочемо створити єдину платформу, щоб усі вчителі могли за розкладом скидати завдання. Ми не знаємо, як це получиться, чи не буде збоя в системі, але хочемо так зробити, щоб всі могли зайти за одним посиланням: і вчителі, і батьки, і громадськість.

В лицее говорят - как только ограничение снимут, готовы в тот же день возобновить учебный процесс с соблюдением всех правил.

Алла Скидан, и.о. дир. Великобурлукского лицея:

Всі - і учні ,і вчителі - всі хочуть працювати у звичайному режимі, сподіваємось, що ми скоро відновимо учбовий процес наш.

В "красной зоне" Великобурлукский район - на две недели. Если эпидситуация улучшится, то ограничения снимут раньше, однако пока - все на строгом карантине до 21 сентября.