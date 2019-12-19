Жуков VS Григоренко: общественное обсуждение завершено

Общественное обсуждения по вопросу переименования проспекта Петра Григоренко путем возврата ему имени маршала Жукова завершено.

Его результаты опубликованы на сайте Харьковского горсовета.

На выражение своей позиции по данному вопросу харьковчанам предоставили месяц - с 19 ноября по 18 декабря.

По данным горсовета, по состоянию на 19 декабря в опросе приняли участие 5475 пользователей сети.

Из них 67% поддержали возвращение проспекту имени маршала Жукова, а 33% голосовали за название, утвержденное в результате процесса декоммунизации – проспект Петра Григоренко.

Как добавили в пресс-службе горсовета, граждане могли высказывать свои предложения по почте, в том числе электронной или звонить по телефону.

«Все эти данные также будут учитываться, и окончательные результаты будут опубликованы в Распоряжении «О проведении мероприятий, связанных с проведением общественного обсуждения», - рассказали в мэрии.