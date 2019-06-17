"Жукову - нет!" В Харькове прошел агитационный рейд против переименования проспекта

В Харькове прошел агитационный рейд против переименования проспекта Петра Григоренко на проспект маршала Жукова.

Его провели активисты общественной организации "Рассвет", о чем сообщили на своей странице в Фейсбук.

Мероприятие состоялось 16 июня на проспекте Петра Григоренко.

Участники организации раздавали местным жителям агитационные листовки и расклеивали для местных жителей информацию, в которой разъяснялось, почему проспект не может быть переименован. Кроме того, листовки были снабжены историческими справками о Петре Григоренко и Георгии Жукове.

Также активисты организации собрали подписи под заявлением против переименования.

Как сообщалось ранее, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан проголосовать за петицию о переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект маршала Жукова, которая чуть более чем за сутки собрала более 5000 голосов.

Кернес пообещал, что вопрос о возвращении проспекту имени маршала Жукова будет вынесен на рассмотрение ближайшей сессии горсовета.

Напомним, сессия Харьковского городского совета назначена на 19 июня.