 

Журналисты нашли беглого судью Чауса во время прогулки с охраной

04 августа 2019 г. 10:30
Источник: УНИАН
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В сети появилось видео, на котором беглый украинский судья Николай Чаус прогуливается по Кишиневу в сопровождении охраны.

Соответствующее видео опубликовал в соцсетях молдавский журналист Анатол Матасару.

На Youtube-канале Матасару (Anatol Matasaru) утверждается, что Чаус был застигнут журналистами врасплох во время разговора по мобильному телефону, стоя на улице.

Его сопровождал телохранитель.

Когда беглый судья увидел, что его снимает журналист, то резко развернулся и пошел в другую сторону.

На вопросы корреспондента отвечать он не стал.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тысяч долларов (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.

Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове. 6 октября 2016 года Комиссия по проблемам граждан и предоставления политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.
 

Видео: 

Controversatul judecător UKR la sediul PDM

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