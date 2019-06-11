Журналисты разыскивают свидетелей избиения оператора службы новостей «Вести»

Коллеги избитого во время конфликта на ТЦ «Барабашово» 7 июня опе6ратора службы телевизионных новостей «Вести» решили самостоятельно разыскивать свидетелей.

«Оказывается, попадания в реанимацию и критического состояния не достаточно», - отметила у себя на странице в ФБ Анна Черненко, коллега Вадима Макарюка.

Свидетели необходимы для объективного расследования нападения и избиения Вадима.

Всех, кто может помочь, Анна Черненко просит обращаться по телефону (095) 421 54 77.

Напомним, конфликт на ТЦ «Барабашово» произошел вечером 7 июня. Во время силового конфликта между предпринимателями, представителями администрации и неизвестными был жестоко избит оператор службы новостей «Вести» Вадим Макарюк. На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В результате избиения у него случился инсульт.