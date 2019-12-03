Жуткий теракт возле Дворца спорта: апелляцию обвиняемого отклонили

Напомним, постановлением Фрунзенского районного суда города Харькова от 30 октября 2019 трем обвиняемым было продлено действие меры пресечения в 27 декабря 2019 и отказано в удовлетворении ходатайств обвиняемых об изменении и отмене мер.
По обстоятельствам событий, которые ставятся в вину, 22 февраля 2015 во время проведения шествия возле Дворца спорта в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и были ранены 11 человек.
Впоследствии двое скончались в больнице. По факту взрыва органом досудебного расследования возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Обвинение предъявлено в совершении террористического акта и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (часть 3 статьи 258, часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины).
Добавляется, что с мотивам постановленной коллегией судей определения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений Украины после составления полного текста.