«Жыве Беларусь!» Харьковчане вышли поддержать протестующих

Харьковчане вышли на пикет в поддержку протестов в Беларуси. Говорят, возмущены силовым разгоном митингующих и сообщениями о возможных фальсификациях на президентских выборах.

Около семи вечера понедельника в центре Харькова собрались около сотни человек. Были среди участников акции и граждане Беларуси, которые сейчас живут в Харькове. Надеются, власть услышит протестующих и откажется от силового разгона митингующих

ЕВГЕНИЙ, гражданин Беларуси

Ну, я в это очень верю, и к этому долго все шло. Особенно, последний месяц. По моему мнению, сам Лукашенко делал все, чтобы народ подстегнуть к тому, что он вышел. Не знаю, о чем он думал - возможно, чтобы показать всю свою силу, цепных псов, ОМОНа , что они могут сломать, что белорусы снова на долгие годы замолчат

Акция прошла без политических лозунгов. Люди пришли с государственными флагами Украины и Беларуси и плакатами в поддержку людей, которые вышли на протесты в соседней стране.

А вот мнения харьковчан, о том, чем завершится сопротивление на улицах, разные.

АЛЕКСАНДРА, харьковчанка

Хотелось бы надеяться, потому что впервые за всю историю Независимости у них появился такой шанс. Потому что все эти годы они жили в режиме, где отсутствовала свобода слова, отсутствовала в принципе свобода

РОМАН, харьковчанин

Ну, честно говоря, шансов мало, потому что мы видим, что Лукашенко включил на всю свою репрессивную машину. Ну, честно говоря, я был удивлен, что люди стали выходить на улицы и проводить протесты

АНДРЕЙ, харьковчанин

Ну, мне кажется, что это займет время. Не в ближайшей перспективе. Ну, там долго формировалась эта система репрессивная слишком, чтоб ее так быстро сковырнуть можно было

ВАДИМ, харьковчанин

Все залежить насправді зараз виключно від білорусів та реакції світової спільноти. Якщо Європа та США засудять результати іі скажуть про фальсифікації, тоді у них буде куди більше шансів, і ми на це сподіваємось

ВЛАДИМИР, харьковчанин

За останні 10 років дуже змінилась їх поведінка на протестах. Якщо раніше це були дуже пасивні такі протести, то зараз вони чинять опір, і пролилась кров, я думаю, вони настроєні рішуче

Акция в поддержку протестов в Беларуси проходила около часа. Нарушений общественного порядка не было.