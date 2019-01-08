Зимняя стихия: как Харьков справляется с последствиями

Погодные условия в Харькове и области на Рождественские праздники снова ухудшились. Не покидает Харьковщину сильный мороз и гололед на дорогах. Но, несмотря на это, уверяют чиновники, ситуация остается под контролем служб. На дорогах сегодня работает сорок девять единиц снегоуборочной техники. Харьковский аэропорт принимает и отправляет рейсы согласно расписанию.

Сергей, харьковчанин

Мы приехали из Лондона, прилетели в аэропорт международный. Отличный аэропорт, немного людей, правда. Но я думаю, что понемногу люди будут ехать все больше. Задержек никаких нет, там все отлично. Транспорт двигается, машины ездят

Несмотря на снег и сильный ветер, в обычном режиме работает и центральный автовокзал Харькова. Водители говорят, что ситуация почти удовлетворительная, а задержки, если есть, то минимальные – 5-10 минут. Жалуются водители разве что на окончание зимних праздников, ведь с ними уменьшилось количество пассажиров.

Юрий, водитель автобуса

Вы знаете, хотелось бы сказать, что идеально, но так, чуть-чуть не хватает. А так - довольный. Вчера вообще было хорошо ехать. И вообще у вас в Харьковской области до границы вычищают все. Вот мы, сколько ни ездили даже, когда снегопады – очень хорошо

Александр, водитель автобуса

Нет, снег только в Харькове идет, а по трассе снега нет. В данный момент трасса почищена нормально. Можно ехать. На автовокзале нас предупреждают об осадках, о гололеде, обстановке на дорогах. Вся информация нам доводится

Максим, студент

Ситуация на дорогах хорошая, ну, в принципе, дороги почищены. Но хотелось бы лучшей дороги. Приехали с Луганской области, с Новобского – учимся тут

А вот в городе в некоторых местах погодная стихия ощущается, говорит Александр. Мужчина знаком с полной картиной состояния дорог, ведь был за рулем и в праздники.

Александр, водитель

Много очень пробок и, конечно, расчищают. Особенно, когда нужно - этого нет. То есть, очень много снега, и если б его сразу убрать, а то он взялся большими ледяными сугробами, и поэтому большие проблемы. Были дни, когда из центра- в центр едешь по часу»

Синоптики предупреждают – ситуация пока что не улучшится.

Девятого января ожидается снег, легкая метель и гололед.

Температура ночью опустится до восьми – десяти градусов мороза, днём – четыре-шесть ниже нуля.

В четверг, десятого, ночью ожидается снег, а днём следует ожидать ухудшения погодных условий - будет мокрый снег и метель.

Ветер юго-восточный, ночью семь-двенадцать градусов мороза, днем температура поднимется до одного градуса тепла.

Одинадцатого января на дорогах гололед, также следует ожидать метель и осадки.

Ночью-минус один-шесть, а днем - от минус трех до двух градусов тепла.