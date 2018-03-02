"Зимняя" весна в Харькове: службы работают, харьковчане приспосабливаются к сложным погодным условиям

Сегодня природа дала харьковчанам передохнуть после мощного снежного шторма, обрушившегося на регион в среду вечером. Солнце и повышение температуры выманили людей из домов на прогулку. Хотя, далеко отойти удалось немногим.

Светлана Сех

Гуляем под подъездом. Передвигаться на Алексеевке, ну вообще очень тяжело. С санками не пойдешь, потому что везде завалено, с коляской вообще... она не проезжает. Вот только заложники дома. И ждем мужа, чтобы он шел с работы покупал продукты

Чтобы помочь дворникам убрать снег от дома, за свою игрушечную лопатку взялся и полуторагодовалый Аким.

Анна Набатова, юрист

С ребенком выбираемся вот возле подъезда, гуляем. Дальше не сможем зайти. Молочная кухня вот вчера к нам доехала очень поздно и то не совсем к нам. Доехала на соседнюю улицу. Получили очень поздно молочную продукцию для детей. Ну и естественно, видите, ситуация у нас на дороге- ни на санках не выйти, ни на коляске

В том, что передвижение с ребенком в коляске, сквозь сугробы, больше похоже на физическое испытание, на собственном опыте убедилась Екатерина Балюк

Екатерина Балюк

Вышли в обед, я думала, аллея вся расчищена, но невозможно. Узкие тропинки, коммунальные службы, я не вижу, чтобы работали. Вчера вообще невозможно было никуда выйти, а сегодня человек может быть и пройдет, но с коляской это нереально. - І як Ви пересувалися? - Там мне помогли ребята, здесь девочки-мамочки, которые понимают, как это тяжело, тоже помогли мне колясочку перенести. Ну с коляской невозможно передвигаться по району

Та самая аллея, напротив остановки Солнечная, действительно прочищена только до середины. Вторая половина больше похожа на один сплошной сугроб - из под толщи снега торчат разве что спинки скамеек. Впрочем, вдоль проспекта Победы коммунальщики действительно тщательно прошлись тяжелой техникой и лопатами. Убрались и у местных школ и детсадов.

Валентина Гарбуля, дворник участка №5 КП "Харьковблагоустройство"

Вы знаете, просто неожиданно получилось. Буквально за два дня от так вот навалило снега просто... Конечно, мы как дворники в 5 мы уже на посту, чтобы люди хотя бы как- то могли пройти. Конечно, были такие заметы, что просто вот так... Там где вот арки, там где еще так, где сильно ветер дует

А вот откапывать машины, говорят дворники, дело уже самих владельцев. Узнать в этих машинах, под кучей снега, Фольксваген, ВАЗ и Ауди можно только по боковым зеркалам, задним фарам и соответствующей форме кузова. Большинство автомобилистов в пятницу вновь отдали предпочтение общественному транспорту. Уверенно на дорогах чувствуют себя разве что внедорожники.

Ну конечно, вы ж видите, что на дороге стихийное бедствие, с пониманием надо отнестись. Не успевают коммунальные предприятия вовремя убирать, ну что ты сделаешь. Стихийное бедствие везде ж. Все, поэтому всего хорошего. - Скажіть будь ласка, а скільки ви відкапували авто? - Ну, у меня, как бы видите, такой автомобиль, что не требует откапывать его. Он едет везде, поэтому для меня сложности не составило выехать.

Алина, менеджер

Замело понятное, что дело, все...Ну, с одной стороны - благо, что парализовало только на один день город. Ну на удивление центр, основная трасса почищена. Просто я сейчас тоже ездила тут вокруг на машине, то есть ну как бы неоднократно застряла, решила пойти пешком.

Но, уверяют пешеходы, и им через сугробы трудновато пробиваться. Снегоуборочную технику дождались также не сразу.

Незручно, мені важко пересуватися. Ось сьогодні трактор почистив. А вчора я і моя жінка носили, несли, от автобуса до дому. ЖЕК гроші бере, а нічого.. а мало що робить

Ирина

Не сильно удобно, но куда деваться. Надо ехать, значит, едем, нет - в руках. - Взагалі як оціюєте роботу комунальників? - Ну стараются, возле дома все чисто, а там, где вот такие сугробы, да, их не переедешь

Ситуация в области также пока сложная, но все службы оперативно реагируют - заверили в облгосадминистрации.

Евгений Шахненко, зам. главы ХОГА

На вчерашний вечер еще было отключено порядка где-то 7 сел полностью и 5 частично. Хронология событий была такая, что уже на 19 часов было 3 села и по стостоянию на 21:00 оставалось 1 село и практически после 21:00, это в Первомайском районе село Раздолье, значит, которое мы тоже восстановили электроснабжение.

На автодорогах региона работает более трехсот единиц снегоуборочной техники, существенно помогают своими ресурсами и фермерские хозяйства.

По информации руководства Службы автомобильных дорог ряд населенных пунктов до сих пор остаются отрезанными из-за сильных заносов - местами снег достигает трех-четырех метров высоты.

Евгений Зражевец, нач. Службы автомобильных дорог Харьковской обл.

Завершуємо роботу на державних - наших центральних магістралях, то місцева мережа є проблемною для нас дорожників. Ми звертаємося до тих же керівників районих державних адміністрацій, звертаємося до керіваників фермерських господарств, які також нам дуже активно допомагають. Але є щє проблеми. Такі райони як Вовчанський, Двуречанскьий, Сахновщанський мають по декілька сіл до яких проїзду зараз нема, але ми працюємо

Расчистить проблемные автодороги чиновники обещают до конца дня, но на субботу синоптики снова прогнозируют снег.