Зимой ожидаются две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ - прогноз специалистов

В эпидсезоне 2019-2020 гг. ожидается циркуляция вирусов гриппа типа «Брисбен», «Канзас» и «Колорадо».

Об этом сообщил заведующий Харьковского областного лабораторного центра Владимир Чегодайкин на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 21 декабря в Харьковском горсовете.

Как передает пресс-служба горсовета, при этом он отметил, что уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями по городу Харькову снизился почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Так, в 2018 году в декабре было зафиксировано около 54 тысяч больных, в этот период 2019-го года - 26 тысяч заболевших.

По данным специалистов, в этом году с начала эпидсезона было зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом.

Начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Харькове ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирина Зубкова отметила, что несмотря на то, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорог по Украине, 18 декабря был зарегистрирован один случай заболевания гриппом В у ученика кадетского корпуса.

Кроме того, 21 декабря поступило еще одно сообщение о заболевании.

По ее словам, чтобы эти случаи не привели к распространению гриппа среди харьковчан, необходимо выполнить все профилактические меры.

Поэтому на эпидсезон 2019-2020 гг. запланировано привить 42158 человек, из них - 1608 медицинских работников (из них привиты 402), 1742 работника учебных заведений (привиты 205).

Как сообщила Ирина Зубкова, по прогнозам Центра общественного здоровья, в этом эпидсезоне ожидаются две волны повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ - в конце декабря и в конце января - начале февраля.

В ходе заседания директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат сообщил, что в Харькове в рамках комплекса мероприятий по профилактике и борьбы с гриппом и ОРВИ с 1 октября проводится ежедневный мониторинг заболевших.

В харьковских аптеках есть вакцины «Ваксигрипп» (Франция) и «ДжиСи Флю» (Корея), и лечебные учреждения готовы к вакцинации населения.