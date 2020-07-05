Знакомства онлайн: что не стоит говорить девушке в случайном чате®

Современному человеку доступно множество способов коммуникации в интернете: социальные сети, мессенджеры, сайты и приложения знакомств, форумы и, конечно же, анонимные видеочаты. Все они по-своему подходят для общения с противоположным полом, позволяют найти интересных собеседников, а в некоторых случаях новых друзей или даже вторую половинку.

Если говорить о случайных чатах, то на многих из них нет жесткой модерации. Обычно администрация не слишком активно следит за поведением юзеров, хотя после жалоб других пользователей вполне может заблокировать человека. Поэтому мы рекомендуем перед использованием чатрулетки как минимум прочесть основные правила. Но даже если сайт дает вам большую свободу общения без ограничений, это не значит, что можно говорить о чем угодно. Есть целый ряд базовых рекомендаций, которые помогают заинтересовать собеседницу, а не оттолкнуть ее при первом же разговоре. Существуют и запретные темы – их лучше вообще не поднимать в беседе. И как раз о последних мы хотим с вами поговорить.

Восемь тем, которые не стоит обсуждать с противоположным полом

Сразу оговоримся, что ситуации бывают разные. И порой разговор может зайти в совершенно неожиданное русло. Поэтому не стоит расценивать наши рекомендации как безоговорочные правила. Тем не менее, если вы только знакомитесь с девушкой, следующие беседы лучше исключить.

1. Политика

Будем честными: разговоры о политике — настоящий моветон в большинстве случаев. На этой почве в интернете то и дело вспыхивают перепалки. И обсуждать политическую повестку с девушкой в чат рулетке — последнее, что вы должны делать. В лучшем случае разговор быстро зайдет в тупик. В худшем — вы через пару минут разругаетесь. Хотя не отрицаем, бывают исключения. Но это касается каких-то уж очень резонансных вещей. Чтобы не испортить общение в самом его начале, забудьте о политике в принципе.

2. Религия

Любые религиозные или атеистические высказывания могут оскорбить человека или как минимум вызвать его недовольство. Вы не можете знать, какие взгляды на этот счет у вашей собеседницы, является ли она верующей или атеисткой. Более того, в некоторых странах подобные беседы могут иметь серьезные последствия. Вплоть до уголовного преследования. Даже если вы общаетесь с девушкой уже не в первый раз и неплохо ее знаете, этой темы лучше избегать. Реакция на ваши слова может стать крайне неожиданной.

3. Работа

Мы знаем, что многие люди буквально живут на работе и постоянно только о ней и говорят. Но поверьте, другому человеку не слишком интересно слушать, какой плохой у вас шеф или что сегодня учудил ваш коллега в офисе. Опять же, если у вас реально интересная и необычная работа, о ней можно рассказать. Но давайте не будем лукавить. У большинства из нас объективно не так много увлекательных историй.

Кстати, не советуем спрашивать, кем работает ваша собеседница. Если она пожелает, то сама об этом расскажет. Но устраивать допрос — плохой тон. Когда общение наладится, эта тема рано или поздно сама всплывет. Но торопить события не стоит.

4. Деньги

Здесь ситуация та же, что и в предыдущем пункте. Не делайте акцент на финансовом вопросе. Сразу же рассказывать при знакомстве, сколько вы зарабатываете, — не лучшая идея. И уж тем более не спрашивайте, какой доход у вашей собеседницы. Это как минимум странно. Да и вряд ли при первом знакомстве кто-то захочет с вами обсуждать тему денег. Поверьте, многие люди стесняются своего невысокого дохода. А ваш неловкий вопрос только заставит собеседницу лгать. А кому от этого станет легче?

5. Прошлые отношения

Иногда хочется выговориться. Но поверьте, случайный чат — не лучшее для этого место. Если вы хотите познакомиться с девушкой для серьезных отношений в будущем, не стоит говорить с ней о прошлом. Подобные разговоры лучше оставьте для самых близких друзей. Такая беседа с незнакомкой 100% вызовет у нее неловкость. И вряд ли она захочет продолжать общаться с вами в дальнейшем.

6. Нытье в любом его виде

Вы наверняка знаете людей, которые постоянно на все жалуются. Это настоящие энергетические вампиры, способные превратить в трагедию почти любую ситуацию. А их пораженческие настроения вгоняют в уныние даже самого позитивно настроенного человека. Если вы замечаете за собой нечто подобное, старайтесь от этого избавляться. И уж тем более при общении в случайном видеочате. Поверьте, когда вы в беседе начнете жаловаться девушке на все подряд, то этот разговор наверняка станет последним.

7. Разговоры о себе любимом

Если вы пришли в чат с незнакомцами, чтобы найти интересную девушку и, возможно, даже встретиться в реальной жизни в будущем, забудьте о Я-ориентированности. Нет, рассказывать о себе можно и нужно, но не делайте это взахлеб. Старайтесь больше слушать, а не разговаривать. И уж тем более не перебивайте собеседницу своими «А я…», «А у меня…» и так далее. Это очень нетактично с вашей стороны. Особенно в разговоре с девушкой.

8. Вкусы в чем бы то ни было

Не зря говорят, что о вкусах не спорят. Вы смело можете обсуждать кино, музыку, литературу и прочее. Но ни в коем случае не говорите девушке, что у нее плохой вкус, если он не совпадает с вашим. У нее другое мнение и рядовой человек из интернета вряд ли сможет ее переубедить в обратном. Держите свое мнение при себе. Даже если вкусы у вашей собеседницы по-настоящему бредовые. Вместо лишнего пустословия можете посоветовать ей что-то из того, что нравится вам. Интересный фильм, хорошую музыкальную группу, увлекательную книгу, прочее. Но не навязывайте! Правильная рекомендация — лучший способ привить хороший вкус другому человеку.

И напоследок хотим дать еще один небольшой совет. Если вы видите, что ваша беседа идет в какое-то неправильное русло, постарайтесь аккуратно перевести тему. Но если человек остается непреклонен и пытается постоянно обсуждать то, о чем вам говорить не хочется, переключайтесь на следующего. Берегите свое время и нервы. В видеочатах множество интересных собеседников, с которыми вам точно будет комфортнее.