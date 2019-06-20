Знакомство с девушкой: удачные фразы®

Если ты – тот самый настоящий мужчина, который предпочитает знакомиться вживую, а не продираться сквозь дебри онлайн-переписки, самое время подготовиться.

И для начала стоит рассмотреть хорошие фразы для знакомства с девушкой, а также пары первых свиданий.

Вообще знакомство может стать чуть ли не твоим любимым хобби. Тем более что сейчас многие парни откровенно предпочитают знакомиться, прикрываясь щитом интернета. А девчонки любят интерес видеть и слышать, а не читать в папке «спам». Так что твои шансы растут с каждой новой анкетой «ищу девушку» на сайте знакомств.

Как лучше начать разговор с девушкой?

Здесь тебе поможет простой практический опыт. К счастью каждая новая попытка при правильном подходе играет тебе на руку. Если вместо отработки заезженных приемов, ты продумаешь тактику и её вариации. Ты становишься увереннее, ситуация – привычнее, уже сами складываются новые фразы. К тому же девушки проще знакомятся со спокойными уверенными мужчинами.

Вот несколько советов:

Не начинай с приветствия, может, она тоже стесняется незнакомцев. Лучше сразу переходи к разговору, как будто вы знакомы ранее. Так проще вам обоим.

Лучший подход – по ситуации, то есть использовать объединяющие вас с девушкой текущие обстоятельства. Так и тему для разговора подобрать проще.

Не стартуй с шуток в стиле «Камеди клаб» и интернетовских приколов. Если её чувство юмора хоть на пол уровня сложнее, образ пикапера-неудачника тебе обеспечен с первого слова.

Вот несколько лёгких фраз для первого знакомства:

Как сегодня водичка – на любом пляже;

Почему работает всего одна касса?! Давай с ними вместе ругаться? – в очереди в супермаркете;

Тесно здесь – сил нет. А давай всех вместе растолкаем? – в общественном транспорте в час пик;

На какой фильм идёшь? – в кино;

Хватит загорать, пошли плавать! – на море;

А пошли съедем с самой крутой горки? – в аквапарке;

Выбери лучше этот … – в магазине абсолютно любой товар, когда она выбирает;

Ты так вкусно обедаешь, что я и сам захотел – в кафе;

Что сегодня качаешь? – в спортзале;

Неплохой прикид – когда рассматривает другую девушку;

На спине плавать умеешь? – опять в бассейне;

Вкусный чай/пирожное/кофе/пицца? – в любом кафе/ресторане, даже просто на улице;

Какой поезд ждешь? – в метро на одной и той же ветке, как раз лёгкий юмор.

Это только несколько общих примеров, а жизнь – лучший подсказчик. Как показывает практика, начинать знакомство с такого забавного разговора полезно. Ты разом снимаешь чувство неловкости для вас обоих, избавляешь себя от необходимости искать тему для разговора.